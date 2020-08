Blutspende beim DRK : Aktuelle Termine für SH: Hier können Sie diese Woche Blut spenden

Die Versorgungslage mit Blutkonserven ist aufgrund der Corona-Pandemie und der Urlaubssaison knapp.

Avatar_shz von Jula Höfer

17. August 2020, 17:10 Uhr

Neumünster | Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist auch in Pandemie-Zeiten auf Blutspenden angewiesen, um Schwerkranken und Unfallopfern helfen zu können. Nach den ersten Corona-Lockerungen im Mai ist der Bedarf an Blutkonserven in den Kliniken sprunghaft in die Höhe geschossen.

Rund 500 Blutspenden werden alleine in Hamburg und SH an jedem Werktag benötigt, um die Patientenversorgung lückenlos gewährleisten zu können. Doch aufgrund der aktuellen Situation und der Urlaubssaison mangelt es dem Deutschen Roten Kreuz an Blutkonserven.

Beim DRK informieren

Unter www.blutspende.de finden sich stets die aktuellen Spendetermine sowie weitere Informationen. Fragen können außerdem über die Servicenummer 0800/1194911 geklärt werden.

Außerdem können Sie vorab online einen Test durchführen, ob Sie als Spender oder Spenderin in Frage kommen. Dieser ersetzt allerdings nicht das Arztgespräch vor der Blutspende.

Corona-Maßnahmen

Auch bei der Blutspende gilt es, den Mindestanstand einzuhalten. Bei den Spendeterminen muss ein vom DRK ausgeteilter Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Zum Ausfüllen des Anamnesebogens ist ein eigener Kugelschreiber mitzubringen. Das DRK bittet darum, Blutspendetermine möglichst im Voraus online zu reservieren, damit der Mindestabstand gewährleistet bleibt. Ohne Terminreservierung ist das Spenden zur Zeit nur bei freien Kapazitäten möglich.

Hier finden Blutspenden in SH statt:

Flensburg

Wo? Wann? Gemeinschaftsschule, Friesische Lücke 7 Dienstag, 16 bis 19.30 Uhr

Neumünster

Wo? Wann? Holstenhallen, Justus-von-Liebig-Str. 2-4 Mittwoch bis Freitag, 14 bis 18 Uhr

Landkreis Nordfriesland

Wo? Wann? Leck, Gemeinschaftsschule, Am Süderholz 13 Mittwoch, 16 bis 19.30 Uhr Schwabstedt, Treenehaus, An der Treene 11 Donnerstag, 16 bis 19.30 Uhr

Landkreis Rendsburg-Eckernförde

Wo? Wann? Hohenwestedt, Sport- und Jugendheim,Rektor-Wurr-Str. 1-3 Dienstag, 15 bis 19 Uhr Flintbek, Gemeindezentrum bei der Kirche, Dorfstr. 5-7 Mittwoch, 15.30 bis 19 Uhr Westerrönfeld, Grund- und Gemeinschaftsschule, Am Sportplatz 4 Mittwoch, 16 bis 19.30 Uhr Beringstedt, Jugend- und Feuerwehrheim, Schulberg Donnerstag, 16 bis 19.30 Uhr

Landkreis Steinburg

Wo? Wann? Wilster, Gemeinschaftsschule, Am Schulzentrum 2 Dienstag, 16 bis 19.30 Uhr Dägeling, Alte Schule, Schulstr. 2 Freitag, 16 bis 19.30 Uhr Schenefeld, Grund- und Gemeinschaftsschule, Rosenstieg 16 Freitag, 16 bis 19.30 Uhr

Landkreis Segeberg

Wo? Wann? Nahe, Grund- und Gemeinschaftsschule, Lüttmoor 5 Dienstag, 16 bis 19.30 Uhr

Landkreis Pinneberg

Wo? Wann? Wedel, Gebrüder-Humboldt-Schule, Rosengarten 18 Dienstag, 15.30 bis 19.30 Uhr

Landkreis Stormarn

Wo? Wann? Reinbek, DRK-Zentrum, Birkenweg 3 Donnerstag und Freitag, 15 bis 19.30 Uhr Siek, Haus der Vereine, Hinterm Dorf 2a Donnerstag, 16 bis 19.30 Uhr

Landkreis Ostholstein

Wo? Wann? Fehmarn, Turnhalle, Marienleuchter Weg 4 Dienstag, 15 bis 19 Uhr Lensahn, Grund- und Gemeinschaftsschule, Schulstr. 8 Freitag, 15 bis 19.30 Uhr

Landkreis Herzogtum Lauenburg