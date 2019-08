Landtag Kiel : Abschaffung der Mietpreisbremse in SH – Ralf Stegner: „Kniefall vor Spekulanten“

Der Kieler Landtag streitet über die Mietpreisbremse – nach Wunsch der Koalition läuft diese bald aus.

von Dieter Schulz

29. August 2019, 09:46 Uhr

Kiel | Mit einer zum Teil sehr emotionalen Debatte über die Wirkung der Mietpreisbremse sind die Abgeordneten des Landtags am Mittwoch in die erste Sitzungswoche nach der parlamentarischen Sommerpause gestartet. Die SPD hatte zu diesem Thema eine Aktuelle Stunde beantragt. Auslöser waren unterschiedliche Entscheidungen in Kiel und Berlin zur Mietpreisbremse.

Vermieter dürfen seit Inkrafttreten des Gesetzes 2015 die Mietpreise bei Neuvermietungen um nicht mehr als zehn Prozent erhöhen. Die Mietpreisbremse soll vor allem dort eingesetzt werden, wo Wohnraummangel herrscht.

Die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein wollen die Mietpreisbremse zum 30. November auslaufen lassen. Dagegen hatte die große Koalition von CDU und SPD in Berlin eine Verlängerung und in Teilen sogar eine Verschärfung beschlossen.

Für die Landesregierung erklärte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU), warum die Mietpreisbremse nicht zum Schutz der Mieter beitrage.

In Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten haben wir auch mit der Mietpreisbremse immer noch Kaltmieten von über neun Euro pro Quadratmeter. Das ist nicht das, was wir unter bezahlbarem Wohnen verstehen. Hans-Joachim Grote (CDU)

Verschiedene Studien hätten sich mit der Frage der Wirksamkeit beschäftigt, sie alle hätten keine oder eine sehr geringe Wirksamkeit nachgewiesen, betonte Grote. Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sei eine Kombination verschiedener Ansätze nötig.

CDU fordert mehr Bauland und Eigentumsförderung

Entscheidend seien unterschiedliche Anreize zur Steigerung des Neubaus: „Es muss mehr Bauland bereitgestellt werden. Deshalb haben wir den landesplanerischen Rahmen bewusst erweitert und über die Änderungen der Landesbauordnung machen wir vorhandene Potenziale besser nutzbar. Die Eigentumsförderung muss stärker werden. Wir tun das, indem wir neue Förderprogramme umsetzen. Das Wohngeld ist zu stärken.

Auch das passiert: Zum Januar 2020 steigt das Wohngeld um 30 Prozent“, führte der Minister aus. All diese Maßnahmen würden durch die Programme der Wohnraumförderung und der Städtebauförderung mit Mitteln auf Rekordniveau ergänzt.

Stegner: „Irrweg“ zur Abschaffung von Mietpreisbremse und Kappungsgrenzen

Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner die Landesregierung aufgefordert, den „Irrweg“ zur Abschaffung von Mietpreisbremse und Kappungsgrenzen zu verlassen. „Auf Druck der SPD in der Bundesregierung gibt es seit Januar eine Verschärfung der Mietpreisbremse. Für Mieterinnen und Mieter ist das eine richtig gute Nachricht, nicht jedoch in Schleswig-Holstein“, erklärte Stegner und nannte das Handeln der Jamaika-Koalition einen „traurigen Kniefall vor Spekulanten und Renditejägern“.

Für seine Wortwahl auch im Vorfeld der Landtagsdebatte wurde Stegner auch vom früheren SPD-Innenminister und heutigen Verbandsdirektor der norddeutschen Wohnungsunternehmen (VNW) scharf kritisiert. „Die im VNW organisierten Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften sind auch gegen die Mietpreisbremse. Uns aber als Miethai zu verunglimpfen ist eine Frechheit“, so Breitner.

Mietpreisbremse als Marketingmaßnahme?

Die VNW-Unternehmen, deren durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter im Land bei 5,75 Euro liege, würden in Schleswig-Holstein seit mehr als 120 Jahren bezahlbares Wohnen garantieren, so Breitner und ergänzte: „Unsere Unternehmen sind die Mietpreisbremse.“

Auch Alexander Blažek, Vorsitzender des Grundeigentümerverbands Haus & Grund in Schleswig-Holstein, kritisierte die SPD-Forderung. Bei der Mietpreisbremse handle es sich um eine reine Marketingmaßnahme, so Blažek nach der Landtagsdebatte und betonte: „Niemand in der Zielgruppe mit geringem Einkommen bekommt dadurch eine bezahlbare Wohnung. Wer das behauptet, sagt schlicht und ergreifend die Unwahrheit.“