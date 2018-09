Kommendes Wochenende : Ankündigung: Vollsperrung der A7 in Neumünster

Aufgrund von Bauarbeiten an der Anschlussstelle Neumünster Mitte wird der Abschnitt am 29. September ab 21 Uhr gesperrt.

von Kerrin Jens

21. September 2018, 15:01 Uhr

Nützen | Die Sanierung des Brückenbauwerks an der Anschlussstelle Neumünster Mitte (B430) geht in die nächste Phase. Das teilte Florian Zettel, Sprecher der Projektgesellschaft Via Solutions Nord, mit.

„Der Überbau ist hergestellt und das dafür notwendige Kappentraggerüst muss ausgebaut werden“, so Zettel. Für den Ausbau muss die A7 Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Neumünster Mitte (14) und Neumünster Süd (15) von Samstag, den 29. September, 21.00 Uhr, bis Sonntag, den 30. September 2018, 9 Uhr, voll gesperrt werden. In Richtung Flensburg wird erst ab 21.30 Uhr von Neumünster Süd bis Neumünster Nord (13) voll gesperrt.

Umleitung

Eine Umleitung ist ausgeschildert. A7-Nutzer, die Richtung Flensburg wollen, fahren an der Anschlussstelle Neumünster Süd ab und werden über die B205, Boostedter Straße (K18), Holsatenring/Hansaring und Forstweg, Sauerbruchstraße sowie L328 (Rendsburger Straße) zur Anschlussstelle Neumünster Nord umgeleitet.

A7-Nutzer, die Richtung Hamburg wollen, fahren, werden an der Anschlussstelle Neumünster Mitte abgeleitet. Die Strecke führt dann via Wasbeker Straße (B403), Hansaring, Holsatenring und Boostedter Straße (K18) über die B205 zur Anschlussstelle Neumünster Süd.

Aktuelle Verkehrsmeldungen erfahren Sie jederzeit unter shz.de/verkehr