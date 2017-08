Richtungsfahrbahn Süd : A7: Anschlussstelle Neumünster Mitte wird für fünf Tage gesperrt

Im Zuge der Fahrbahnverbreitung der A7 werden die Aus- und Auffahrt der Anschlussstelle Neumünster Mitte in Fahrtrichtung Hamburg vom Montag, 28.8., 9 Uhr, bis Freitag, 1.9., 18 Uhr gesperrt. Das teilte die Projektgesellschaft Via Solutions Nord am Montag mit. Eine entsprechende Umleitung sei ausgeschildert.

Autofahrer in Fahrtrichtung Hamburg, die nach Neumünster Mitte wollen, sollen über die L328 Richtung Neumünster und anschließend über den Hansaring/Holsatenring (L323) bis zur AS Neumünster-Mitte (14) ausweichen. Verkehrsteilnehmer, die von Neumünster Mitte auf die Autobahn wollen, werden zur AS Neumünster-Süd (15) umgeleitet. Die Strecke führt dann über die Wasbeker Straße (B430) und den Hansaring/Holsatenring (L323) via B205 über die Anschlussstelle auf die A7.

erstellt am 21.Aug.2017 | 16:59 Uhr