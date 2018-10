Tunnel bei Glückstadt : A20-Elbquerung: Verein erhofft sich Wirtschaftswachstum und Schub für den Tourismus

In Niedersachsen gibt es schon ein Baurecht für das Projekt, in Schleswig-Holstein nicht. Scheitern könnte nach wie vor alles am Naturschutz.

von André Klohn, dpa

18. Oktober 2018, 13:53 Uhr

Kiel | Der Verein „Feste Unterelbequerung“ fordert mehr Tempo bei der Planung der Küstenautobahn 20. „Man sollte Fakten schaffen mit der Elbquerung“, sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Martin Kayenburg am Donnerstag in Kiel. Er rechnet nicht damit, dass ein neuer Elbtunnel westlich von Hamburg an der Unterelbe vor 2025 für den Verkehr freigegeben werden kann.

Der Verein geht von positiven Effekten für Wirtschaft und Tourismus durch eine Querung der Unterelbe aus. Sie werde sowohl auf niedersächsischer als auch schleswig-holsteinischer Seite gewollt, sagte Kayenburg. „Wir erwarten dadurch ein deutliches Wirtschaftswachstum.“ Bestätigt sieht sich der Verein durch eine Studie, an der sich rund 40 Unternehmen und Kammern beiderseits der Elbe beteiligten. 85 Prozent von ihnen halten die Querung relevant für das Gewinnen neuer Kundenkreise. „Die Leute wollen das“, sagte der Vereinsvorsitzende Rainer Bruns. „Denn die Chancen übersteigen die Risiken bei Weitem.“ Die Stimmung in den Kommunen sei „pro A20 und Elbtunnel“.

Vor Ende 2020 wird nicht gebaut

Auf niedersächsischer Seite besteht nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von Ende 2016 für den geplanten Tunnel der A20 bereits Baurecht. Das fehlt auf schleswig-holsteinischer Seite aber noch. Baureife werde es voraussichtlich nicht vor Ende 2020 geben, sagte Kayenburg. Wegen der langen Bauzeit der Querung müsse diese als erste genehmigt werden. Dafür sollten die Planungsteams mit ausreichend personellen und finanziellen Kapazitäten ausgestattet werden.

Natürlich gebe es Verbände, die vor das Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig ziehen würden, sagte Kayenburg. „In der Region gibt es aber keinen vehementen Widerstand gegen das Projekt.“ Gebohrt werden soll der Tunnel von schleswig-holsteinischer Seite. 2016 hatte das Bundesverwaltungsgericht aber den schleswig-holsteinischen Planfeststellungsbeschluss für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt.

80 Kilometer Autobahn fehlen noch bis Glückstadt

Mit Beginn dieses Jahres hatte Schleswig-Holstein die Planungsverantwortung für die A20 an die Deges übertragen, um das Vorhaben schneller voranzubringen. Der Bau war östlich von Bad Segeberg aufgrund von Klagen gestoppt worden. Bis zur geplanten westlichen Elbquerung bei Glückstadt fehlen noch 80 Kilometer. Ein Kernproblem: Entlang der geplanten Trasse sind diverse sensible Naturschutzaspekte zu berücksichtigen.