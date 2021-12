Ausbau der Marschbahn auf Sylt : Zwischen Tinnum und Morsum: Land will zweigleisigen Ausbau vorfinanzieren

3,3 Millionen Euro soll der Finanzausschuss am Donnerstag freigeben, um den Ausbau auf der Insel zu beginnen. Der Plan ist, das Geld vom Bund zurückzuerhalten.

Kiel | Der zweigleisige Ausbau der Marschbahn nimmt konkrete Formen an. Das Land forciert den Ausbau und geht dabei in finanzielle Vorleistung. So soll der Finanzausschuss des Landes am Donnerstag 3,3 Millionen Euro bereitstellen, um den zweigleisigen Ausbau zwischen Tinnum und Morsum zu finanzieren. Weiterlesen: Pünktlichkeitsquote: So schneidet die Mars...

