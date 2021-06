Tödliche Badeunfälle im Norden : Traurige Wochenendbilanz: Zwei Jugendliche tot aus Seen geborgen – zwei Vermisste

Eine 13-Jährige ertrinkt im Einfelder See, ein 19-Jähriger wird tot aus einem See in Müssen geborgen. Eine Neunjährige und ein 15-Jähriger werden nach einem Bad in der Elbe vermisst. Ein Fall wirft besondere Fragen auf.

Einfeld/Kollmar/Hamburg | Die heißen Temperaturen zogen am Wochenende besonders viele Menschen an die Seen, Flüsse und Küsten im Norden. Seit Freitag sind dabei aber bei Badeunfällen in Gewässern in Schleswig-Holstein und Hamburg mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und weitere Badende werden vermisst. Wir befürchten für die Sommersaison 2021 deutlich mehr Probleme un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.