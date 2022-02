Schleswig-Holstein unter Wasser : Zu viel Regen im Februar? Das sagt Meteorologe Sebastian Wache

Schleswig-Holstein ist eine einzige Seenlandschaft. Die letzten drei Wochen brachten nicht nur starke Stürme, sondern auch sehr viel Niederschlag mit sich. Ist das normal im Februar? Nein, sagt Diplom-Meteorologe Sebastian Wache.

Flensburg | Laut Diplom-Meteorologe Sebastian Wache von „WetterWelt“ in Kiel weicht der Februar 2022 sehr von der Norm ab. Im Flächenmittel sind bis jetzt 127 l/m² Regen in Schleswig-Holstein gefallen. In den Spitzen im nordfriesischen Haselund oder in Schleswig sogar bis zu 180 l/m². Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) seien normalerweise lediglich rund 40 l/m² zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.