Technologie-Wettbewerb : Zehn neue Professuren für Künstliche Intelligenz in SH

Wissenschaftsministerin Karin Prien ist der Meinung, dass Künstliche Intelligenz unser Zeitalter prägt. Insgesamt 7,5 Millionen Euro sind ab 2022 für diesen Forschungszweig in Schleswig-Holstein vorgesehen.

Kiel | Wissenschaftsministerin Karin Prien hat in dieser Woche in Kiel das „10-KI-Professuren-Programm Künstliche Intelligenz“ mit dem Start des Interessenbekundungsverfahrens auf den Weg gebracht. Die Landesregierung will den schleswig-holsteinischen Hochschulen im Rahmen des Programms insgesamt 7,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um ab 2022 insges...

