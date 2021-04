Erhebung der AOK Nordwest : Zahl der Videosprechstunden in SH steigt durch Pandemie rasant an

Die Telemedizin erfährt durch die Pandemie einen Boom und ist auch im ländlichen Bereich eine sinnvolle Alternative.

Kiel | Die Zahl der Videosprechstunden ist in der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein stark angestiegen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Krankenkasse AOK Nordwest. Danach nutzten in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres insgesamt 6700 Versicherte in Schleswig-Holstein die Möglichkeit der digitalen Kontaktaufnahme mit ihrem Arzt. Im Ver...

