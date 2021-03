Wetter in Norddeutschland : Wolken, Regen und womöglich Graupel am Wochenende in SH und Hamburg

Nachdem es zum Start des Freitags noch ein wenig Sonne gibt, wird es dann kälter, grauer und nasser.

Hamburg | Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet ein Wochenende mit vielen Wolken und Wind. Der Freitag startet an der Ostsee bis zum Mittag zwar noch mit etwas Sonne, im Tagesverlauf ziehen jedoch von Westen Wolken und leichter Regen ins Land, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Vereinzelt sind Windb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.