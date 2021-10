Wetter aktuell : Wolken, Regen, Wind: Wochenende in Hamburg und SH eher ungemütlich

Es wird wechselhaft und bleibt kühl. Das Wochenend-Wetter im Norden wird weniger schön.

Kiel | In Hamburg und Schleswig-Holstein dominieren am Wochenende dichte Wolken, an der Küste weht voraussichtlich ein frischer Wind. Der Freitag starte mit einem größeren Regengebiet, das von der Nordsee über das Land ziehe, sagte eine Sprecherin der Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Danach lockert es demnach auf, im Bereich der dänischen ...

