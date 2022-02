Familienstreit als Auslöser? : Wohnwagen in Großenrade ausgebrannt – Besitzer gehen von Brandstiftung aus

Die Besitzerin bemerkte bei Gassigehen in der Nacht, dass der Wohnwagen komplett ausgebrannt war. Schon seit Tagen fühle sie sich durch eine andere Familie bedroht. Die Polizei ermittelt.

Großenrade | In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brannte in Großenrade im Kreis Dithmarschen ein Wohnwagen auf einem Feld. Kurz nach 3 Uhr war die Besitzerin mit ihrem Hund rausgegangen, als sie plötzlich bemerkte, dass der Wohnwagen abgebrannt ist. Da kaum noch Flammen zu sehen waren, musste er kurz vorher in Vollbrand gestanden haben. Daraufhin informiert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.