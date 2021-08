Schreiben an Daniel Günther : Wohnungsverband VNW: Möglichst auf Einfamilienhäuser verzichten

Aus Gründen des Klimaschutzes sei die Errichtung von mehrgeschossigen Wohngebäuden sinnvoller, heißt es in dem Brief. Der VNW fordert eine ökologische Wende in den Städten und Zentren.

Kiel/Hamburg | Vertreter der norddeutschen Wohnungswirtschaft haben sich zugunsten des Klimaschutzes für einen weitgehenden Verzicht auf Einfamilienhäuser ausgesprochen. „Angesichts zunehmender Flächenversiegelung und aus Gründen von Nachhaltigkeit ist die Errichtung von mehrgeschossigen Wohngebäuden sicher am sinnvollsten“, heißt es in einem am Sonntag veröffent...

