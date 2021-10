Situation in Lübeck : Wohnungssuche in SH: Drei Studierende berichten von ihrem Kampf

Der Wohnungsmarkt ist dieses Jahr für Studierende besonders angespannt. Was erleben sie und wie geht es ihnen bei der Zimmersuche?

Lübeck | „Als ich die Zusage für das Zimmer bekommen habe, bin ich durch die ganze Wohnung gerannt vor Freude“, erzählt der 25-jährige Paul. Der Student, der in Lübeck einen Master in Stadtplanung macht, konnte sein Glück kaum fassen. Zuerst war er übergangsweise bei einer Bekannten seiner Eltern untergekommen. Paul kennt viele Studierende, die in Hostels o...

