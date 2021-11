Atomkraft in SH : Abriss: Wohin mit leicht strahlendem Bauschutt aus dem Atomkraftwerk Brunsbüttel?

Seit mehr als fünf Jahren sucht das Land Schleswig-Holstein eine Deponie, die gering radioaktiven Müll aus Brunsbüttel nach dem Abriss des Atomkraftwerks deponiert – bislang erfolglos. Jetzt wird zwangszugewiesen.

Brunsbüttel / Kiel | Die Diskussion um eine Renaissance der Atomkraft in Deutschland ist in vollem Gange. Dabei ist die Endlagerfrage der radioaktiven Abfälle bis heute ungeklärt. In Schleswig-Holstein, wo nach den lange stillgelegten Meilern Brunsbüttel und Krümmel zuletzt das Atomkraftwerk Brokdorf im Dezember vom Netz soll, ist nicht einmal klar, wo der gering radioakt...

