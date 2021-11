Umfrage des Tages : Zeitumstellung in SH: Gar kein Problem oder Gift für Ihren Schlaf?

Wir wollen heute von Ihnen wissen, wie Sie und ihr Schlaf die Umstellung auf die winterliche Normalzeit überstanden haben.

Schleswig-Holstein | In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden auch in Schleswig-Holstein abermals die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt – jetzt gilt wieder die winterliche Normalzeit. Auch interessant: Die Uhren wurden zurückgestellt: Gefangen in der Zeitschleife Wir wollen heute von Ihnen wissen, wie Sie damit zurecht kommen. Stimmen Sie gerne auch ohne A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.