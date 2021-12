Erneuerbare Energie aus SH : Onshore-Windkraft lässt den Ökostrom-Anteil in SH weiter wachsen

Während die Offshore-Windenergie leicht rückläufig war, ist der Atomstrom bald aus Schleswig-Holsteins Strommix verschwunden.

Kiel | Fast zwei Drittel des in Schleswig-Holstein erzeugten Stroms, genau 63,2 Prozent, stammten im vergangenen Jahr bereits aus erneuerbaren Energien. Das sind 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein die Windproduktion an Land macht mittlerweile mit 13,2 Megawattstunden (MWh/ plus 5,5 Prozent) ein gutes Drittel der gesamten Stromerzeugung von 24,8 MWh aus....

