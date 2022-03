Umfrage des Tages : Steigende Energiepreise: Wie zufrieden sind Sie mit dem Entlastungspaket der Regierung?

SPD, Grüne und FDP haben sich auf ein Entlastungspaket angesichts der gestiegenen Energiepreise geeinigt. Was halten Sie von den geplanten Maßnahmen?

25. März 2022, 06:45 Uhr

Flensburg | Mit umfangreichen Entlastungen für die Bürger in Deutschland reagiert die Ampel-Koalition auf die stark gestiegenen Energie- und Spritpreise. Geplant sind eine Energiepreispauschale, eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate sowie Hilfen für Familien und Geringverdiener. Das teilten die Spitzen von SPD, Grünen und FDP am Donnerstag in Berlin mit. Vorgesehen sind auch vergünstigte Tickets für Busse und Bahnen im Öffentlichen Personennahverkehr – sowie Maßnahmen für mehr Energieeffizienz.

Schnelle, unbürokratische Entlastung

Die „Mitte“ der Gesellschaft solle schnell, unbürokratisch und sozial gerecht entlastet werden, hieß es in einem Beschlusspapier. Daher wurden folgende Maßnahmen beschlossen:

300 Euro für Arbeitnehmer und Selbstständige

200 Euro für Transferleistungsempfänger

100 Euro Familienbonus pro Kind

drei Monate für nur 9 Euro im Monat den öffentlichen Nahverkehr nutzen

Senkung der Energiesteuer auf Sprit für drei Monate

Was denken Sie: Hilft dieses Maßnahmenpaket wirklich oder ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Stimmen Sie in unserer Umfrage des Tages mit ab. Auch ohne Abo.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.