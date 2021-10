Umfrage des Tages : Wetterextreme in SH: Haben Sie Angst vor einem Tornado in Ihrer Region?

Ein Tornado in Kiel sorgte am Mittwoch bundesweit für Aufsehen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Immer mal wieder entstehen auch in SH derartige Wetterextreme. Bereitet Ihnen das Sorgen?

01. Oktober 2021, 06:30 Uhr

Schleswig-Holstein | Sieben Verletzte und abgedeckte Dächer: Der völlig überraschend auftretende Tornado am späten Nachmittag des 29. September hatte große Zerstörungskraft – aber es hätte Kiel wesentlich härter treffen können, nämlich etwa dann, wenn er durch die Innenstadt gezogen wäre.

Auch wenn Tornados zu dieser Jahreszeit laut des Meteorologen Sebastian Wache nicht unbedingt ungewöhnlich seien, hat das Wetterphänomen in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Auch weil mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Sie waren auf einem Steg an der Kiellinie mit ihrem Ruderboot beschäftigt und wurden dort durch den Sturm ins Wasser gerissen.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir deshalb heute von Ihnen wissen: Haben Sie Angst vor einem Tornado in Ihrer Region?

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.

