Umfrage des Tages : Wetterextreme: Mehrheit der Befragten hat Angst vor den Folgen des Klimawandels

Hitzerekorde in Sibirien und Kanada, Überschwemmungen in Süddeutschland und ein Tornado in Tschechien. Wetterextreme sind erste spürbare Folgen des Klimawandels. Haben Sie Angst davor, was uns noch erwartet?

30. Juni 2021, 17:44 Uhr

Flensburg | In Kanada steigt die Temperatur in diesen Tagen weit über die 40-Grad-Marke, im Süden Deutschlands sorgen starke Gewitter mit enormen Regenmengen für Überschwemmungen und Hagelkörner erreichen Tennisballgröße. In Tschechien zerstört ein Tornado große Teile einer Kleinstadt.

Wir wollten am Mittwoch, 30. Juni, von Ihnen wissen: Haben Sie Angst vor den Folgen des Klimawandels?

Bis 17.40 Uhr nahmen auf shz.de 346 Leser an der Umfrage des Tages teil. Die Mehrheit, nämlich 61 Prozent und damit 211 Personen, beantworteten die Frage mit "Ja."

32 Prozent waren hingegen der Meinung, dass es solche Wetterereignisse schon immer gegeben habe. Das entspricht 111 Befragten.

Unentschieden waren weitere sieben Prozent (24 Teilnehmer).