Wetter in SH : Anfang Februar schon so viel Regen wie sonst im ganzen Monat

In den ersten acht Tagen hat der Regen in den meisten Regionen Schleswig-Holsteins sein Soll für den kompletten Februar schon erfüllt. Zuletzt gab es das in der Mitte des Landes 2011.

Kiel | In den ersten acht Tagen dieses Monats ist in Schleswig-Holstein bereits so viel Niederschlag gefallen wie es eigentlich für einen kompletten Februar üblich ist. Das ergibt sich aus Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. Im südlichen Binnenland war es am nassesten „Das Maximum der Regenfälle lag im Binnenland südlich des Nord-Ostse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.