Bis zu 60 Liter pro Quadratmeter : Wetterdienst: Regensoll im Norden für Februar schon bei 100 Prozent

Nach weniger als zwei Wochen ist das Soll erfüllt. Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst weitere Regenfälle.

Hamburg | Das Wetter im Februar ist in Hamburg und Schleswig-Holstein bislang ungewöhnlich nass. Das für diesen Monat erwartete Niederschlagssoll ist bereits zu fast 100 Prozent erfüllt, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. An den Küsten seien 30 Liter pro Quadratmeter gefallen, im Binnenland 50 bis 60 Liter. Der Sollwert ergi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.