Wettervorhersage : Wetter am Wochenende: Extreme Schauer und Gewitter in SH möglich

Am Donnerstag wird es in einigen Teilen des Landes noch einmal sommerlich warm – doch es droht ein nasses Wochenende. Glück könnten hierbei Urlauber haben, die sich an der Ostseeküste befinden.

Kiel | Urlauber und Tagestouristen, die in den kommenden Tagen nach Schleswig-Holstein reisen, sollten vorsichtshalber die Regenschirme im Gepäck dabei haben. Das Dänische Meteorologie-Institut hat für Süddänemark in den kommenden Tagen eine Vorausmeldung hinsichtlich extremen Starkregen herausgegeben. Mit möglichen Folgen auch für das nördlichste Bundesland...

