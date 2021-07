Wetter am Dienstag : Sturmtief bringt Schauer und Gewitter in den Norden

Mit den Gewittern können lokal Starkregen und Sturmböen zwischen 70 und 80 Stundenkilometern auftreten.

Schleswig-Holstein | In Norddeutschland wird es am Dienstag ungemütlich. Die Menschen müssen sich hier auf Schauer und Gewitter einstellen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag mitteilte. Grund dafür sei ein Tiefdruckgebiet über dem Ärmelkanal. Das Sturmtief bringe am Vormittag über den Westen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein Schau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.