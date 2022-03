Umfrage des Tages : Werden Sie auch nach dem 2. April weiter Maske tragen und sich testen?

Die Aufhebung vieler Corona-Maßnahmen ab 19. März in SH kommt. Allerdings nutzt das Land eine Übergangsregelung mit Masken- und Testpflicht. Werden Sie darüber hinaus noch Ihre Maske tragen? Stimmen Sie ab.

17. März 2022, 06:45 Uhr

Flensburg | Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat am Mittwochnachmittag den weiteren Corona-Fahrplan erläutert. Die Maßnahmen werden trotz steigender Inzidenzen wie geplant gelockert, doch es gibt Ausnahmen. Vom 19. März bis zum 2. April nutzt das Land eine Übergangsregelung. Das heißt, es gibt weiterhin eine Masken- und Testpflicht in bestimmten Bereichen.

Landesregierung: Corona ist noch nicht vorbei

Nach der Übergangszeit seien Schutzmaßnahmen nur noch in geringerem Umfang möglich. „Masken tragen soll weiter zur Selbstverständlichkeit gehören, auch wenn das vom Staat nicht so vorgeschrieben ist“, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg. Menschen dürften nun nicht unvorsichtig werden, denn Corona sei nicht vorbei.

Corona wird sehr lange gar nicht beendet sein. Wir werden lernen, damit umzugehen. Heiner Garg, Gesundheitsminister SH

In der heutigen Umfrage des Tages möchten wir von Ihnen wissen, ob Sie auch nach dem 2. April Ihre Maske weiter aufsetzen und Schnelltests machen. Stimmen Sie ab – auch ohne Abo.



Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.