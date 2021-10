Opfer von Wohnzimmerzüchtern : Hündin „Bella“ wurde jahrelang als Gebärmaschine missbraucht

In Dänemark fing die Geschichte der Hündin an. Irgendwie kam sie nach Hamburg. Von dort aus ging es in Schritten weiter in den Norden. Das einzige Ziel: möglichst viele Welpen. Für Bella gab es jedoch ein Happy End.

Kiel / Flensburg / Schleswig | Wie viele Welpen „Bella“ zur Welt gebracht hat, ist unbekannt. Sicher ist, dass jetzt keine mehr dazukommen können, denn die Hündin wurde zu ihrem eigenen Schutz kastriert. Die Achtjährige hat eine Odyssee hinter sich. Über Jahre wurde die Old English Bulldog Dame als Gebärmaschine missbraucht. „Wir wissen, dass sie in Hamburg bei zwei Züchtern war...

