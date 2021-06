Reiseverkehr in SH : Wegen Fronleichnam: ADAC prognostiziert Staus auf A7 und A1

Mehrere Bundesländer feiern am Donnerstag Fronleichnam. Viele nutzen den Feiertag einschließlich eines Brückentags für einen Kurzurlaub. Das kann zu langen Staus auf den Autobahnen führen.

Schleswig-Holstein | In den kommenden Tage müssen Autofahrer auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein wohl deutlich mehr Geduld mitbringen. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) erwartet ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Fernstraßen im Norden. Weiterlesen: Weniger Stau durch Corona in SH – in Hamburg bleiben die Straßen voll Der Grund: Der katholische ...

