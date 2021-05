Corona-Beherbergungsverbot : Schleswig-Holsteins Gästezahlen im März 2021 noch niedriger als im Vorjahrsmonat

Im Jahr 2020 hatten Hotels und Campingplätze erst ab Mitte März sinkende Zahlen zu beklagen. Dieses Jahr gibt es einen Rückgang um 68,1 Prozent.

Kiel | Wegen der Corona-Einschränkungen haben in Schleswig-Holstein im März dieses Jahres viel weniger Gäste in Hotels und auf Campingplätzen übernachtet als im Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 76.000 Übernachtungsgäste gezählt – ein Rückgang um 68,1 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen (468.000...

