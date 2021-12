Neues Konzept für die Küste : Wasserschutzpolizei in SH soll künftig mit Schlauchbooten fahren

Schleswig-Holstein will alle Küsten- und Streifenboote der Wasserschutzpolizei ausmustern und durch Schlauchboote mit einem festen Rumpf ersetzen. Die Pläne sorgen für Unruhe.

Kiel | Die Flotte der Wasserschutzpolizei in Schleswig-Holstein ist veraltet. Fast jedes zweite Boot hat technische Probleme, es fallen wirtschaftlich kaum noch vertretbare Wartungskosten an und immer wieder gibt es lange Ausfallzeiten. Nun soll es einen harten Schnitt geben: Das Land will alle seine Küsten- und Streifenboote ausmustern und ersetzen. Land...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.