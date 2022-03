Ukraine-Krieg : Zwei Herzen in einer Brust – spaltet der Krieg die russischen Community in SH?

In einigen sozialen Medien fordern sich Russen auf, sich zum Krieg zu positionieren. Warum ein Teil der Gesellschaft so gespalten ist, könnte an den russischen Medien liegen, die auch in SH viel konsumiert werden.

Schleswig-Holstein | Die Stimmung in der russischen Community in Schleswig-Holstein sei angespannt, sagt Sofya Kolomiets, 1. Vorsitzende der Deutsch-Russischen Gesellschaft Kiel. Deutlich werde das in einigen sozialen Medien: „Wenn man sich dort nicht klar gegen Russland positioniert, dann ist man automatisch für den Krieg“, sagt die freiberufliche Übersetzerin. Weiter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.