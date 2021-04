Geschichte des Kolonialismus : Was die Straßennamen von SH über die Vergangenheit erzählen

Überall in SH lassen sich Hinweise auf die koloniale Vergangenheit finden: doch, wer waren diese Menschen?

Schleswig-Holstein | Ja, es gibt ihn: den Lies-eine-Straßenkarte-Tag. Was fängt man mit so einem Tag an? Man schaut in die Straßenkarte Schleswig-Holsteins und guckt, was einem auffällt. Zum Beispiel? Dass in vielen Schleswig-Holsteinischen Städten Symbolfiguren des deutschen Kolonialismus als Namensgeber für Straßen dienen. Eine Spurensuche zeigt, wo überall solche Straß...

