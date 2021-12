Ratzeburger Allee : Warum in Lübeck immer wieder Autos auf die Bahnschienen fahren

Bereits vier Autos hat die Bundespolizei gezählt, die auf einem Bahnübergang in Lübeck plötzlich scharf abgebogen sind und auf den Gleisen landeten.

Lübeck | Am Mittwoch gegen 18 Uhr ist es wieder passiert: Eine Seniorin (72) fuhr mit ihrem Toyota auf den sehr schön asphaltierten Bahnübergang in der Ratzeburger Allee in Lübeck – bog dann plötzlich ab und landete auf den Gleisen, wo sich ihr Wagen verkeilte. Sie ist bereits die Vierte, die an dieser Stelle viel zu früh in die Kurve gegangen ist. Fahrer f...

