Anstatt Stadt: Dorfserie : Von Bio bis Netzausbau: Warum das Dorf moderner ist als die Stadt

Viele moderne Trends von Städtern sind auf dem Dorf schon lange bekannt. Sei es Entschleunigung, Bio-Lebensmittel oder das Abstellen von Paketen. Ein Überblick eines Dorfkinds.

Dorf bei Kiel | Will man wissen, was in zehn Jahren mal das Stadtgespräch sein wird, muss man nur ins nächstgelegene Dorf schauen. Ob Ablageorte für Pakete, Bio-Produkte oder Entschleunigung. Für Dorfkinder ist das nichts Neues. Unnötige Ablageorte für Pakete „Du musst mir nicht sagen, dass ich dein Paket vor die Tür legen darf. Wir kennen uns seit zehn Jahren....

