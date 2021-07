Kultur und Charme im Norden : Neumünster: Wahre Schönheit kommt von innen

In Neumünster ist alles klein, bescheiden, aber von beachtlicher innerer Größe. Die Tuchmacher-Stadt wird seit Jahrhunderten unterschätzt und kann doch mit einem Touristenliebling wie Hamburg mithalten.

Neumünster | Es wurde schon so viel geschrieben darüber, wie unglaublich hässlich Neumünster sei. Diese Stadt in der Mitte Schleswig-Holsteins, die vom Magazin Focus in steter Regelmäßigkeit als gefährlichste Deutschlands beschrieben wird und deren Bewohner vor Jahrzehnten so viel wirtschaftlichen Niedergang erlebt haben, dass vielen selbst der geringste Stolz noc...

