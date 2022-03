Am Weltfrauentag : Warnstreik der städtischen Kita-Mitarbeiter in SH für Dienstag angekündigt

23.000 Beschäftigte in Schleswig-Holstein sind mittelbar oder unmittelbar von der Tarifrunde betroffen. Verdi fordert eine Aufwertung der Sozial- und Erziehungsdienste.

Kiel/Lübeck | Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die kommunalen Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in Schleswig-Holstein am morgigen Weltfrauentag zu einem ersten Warnstreik auf. Schwerpunkt soll in Kiel und Lübeck sein. Verdi fordert eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Dabei geht es um Entlastung, Au...

