Landwirtschaft in SH : Wandel in der Viehhaltung – weniger, dafür aber größere Betriebe im Norden

Immer weniger Landwirte in Norddeutschland halten Rind, Schwein und Co. – nur bei den Hühnern ist ein Anstieg zu beobachten.

Schleswig-Holstein | In Schleswig-Holstein halten immer weniger Landwirte Tiere. Die Zahl der Viehhaltungen ist in den vergangenen zehn Jahren um rund ein Viertel (23 Prozent) auf knapp 9000 im Jahr 2020 zurückgegangen, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Diese machten fast drei Viertel (73 Prozent) aller landwirtschaftlichen Betriebe aus. Auf zwei von drei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.