Umfrage des Tages : Vorverkauf startet am 23. Mai: Kaufen Sie sich ein 9-Euro-Ticket?

Am Freitag hat der Bundesrat entschieden: Das 9-Euro-Ticket kommt! Ab Juni kann man so günstig kreuz und quer durchs Land reisen. Am 23. Mai startet der Vorverkauf in Schleswig-Holstein. Holen Sie sich ein Ticket?

23. Mai 2022, 06:38 Uhr

Schleswig-Holstein | Das 9-Euro-Ticket drohte in letzter Minute noch am Widerstand einiger Bundesländer zu scheitern. Die Revolte im Bundesrat blieb aber aus: Ab dem 1. Juni kann es losgehen mit der günstigen Reise quer durch Deutschland.

Am Montag beginnt nun auch der Vorverkauf in Schleswig-Holstein. Laut nah.sh gibt es keinen Grund zur Panik: Die Anzahl der verfügbaren 9-Euro-Tickets ist nicht begrenzt, heißt: während des Aktionszeitraums haben Sie jederzeit die Möglichkeit, ein Ticket zu erstehen.

Erhältlich ist das 9-Euro-Ticket an Fahrkartenautomaten, in Verkaufsstellen, in Bussen und in der NAH.SH-App.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir heute von Ihnen wissen: Kaufen Sie sich ein 9-Euro-Ticket? Stimmen Sie ab!

Die Umfrage ist nicht repräsentativ.