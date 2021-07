Wetter in den nächsten Tagen : Wann kommt der Sommer nach Schleswig-Holstein zurück?

Gummistiefel statt Badehose: Der Sommer hat sich in den letzten Tagen kurzzeitig verabschiedet. Doch schon bald kann die Sonnencreme wieder ausgepackt werden, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Flensburg | Liegestuhl und Sonnenschirm sind wieder verstaut. Aber nach einer Regenpause kommt der Sommer am Wochenende vorsichtig zurück. In Schleswig-Holstein gibt es am Freitag einzelne Schauer, es ist wechselnd bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad, auf Helgoland sind es 20 Grad. Am Samstag bleibt es dagegen weitgehend trocken - und die Temperaturen ...

