Missbrauchsprozess in Oldenburg : Schläge, Strafarbeiten, Horrorfilme: Das Martyrium eines kleinen Jungen auf Fehmarn

Seine Stofftiere sollten den Horror, den er selbst erlebte, nicht sehen. Der kleine Leo drehte ihre Gesichter zur Wand. Vor dem Amtsgericht Oldenburg hat ein erschütternder Prozess um Kindesmisshandlung begonnen.

Oldenburg in Holstein | Die Staatsanwältin bringt eine Asservaten-Tüte mit in den Saal 1 des Oldenburger Amtsgerichts. Darin zwei Baseballschläger, umwickelt mit Schaumstoff und Panzerband. Sie sind Beweisstücke in einem unvorstellbaren Fall von Kindesmisshandlung. Auf der Anklagebank sitzen Manuel S. und seine Freundin Manuela F. von der Ostseeinsel Fehmarn. Beide sind 3...

