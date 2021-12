Freie Intensivbetten in SH : Vierte Corona-Welle: UKSH betreute bisher sieben Covid-Patienten aus Bayern

An den Standorten in Kiel und Lübeck werden aktuell insgesamt 34 Intensivpatienten mit einer Corona-Infektion betreut. Die Kapazitäten sind noch nicht ausgelastet.

Kiel | Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat in der vierten Corona-Welle bislang auch sieben Patienten aus Bayern versorgt. „Die Lage ist auf den Intensivstationen in Kiel und Lübeck nicht entspannt, aber nicht vergleichbar mit der in Bayern, Thüringen oder Sachsen“, sagte ein UKSH-Sprecher. Auch interessant: Durch UKSH nachgewiesen: Omik...

