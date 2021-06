Warnungen in der Badesaison 2021 : Vier Kinder starben beim Schwimmen in SH in den letzten Wochen

Trauriger Saisonstart: Vier Kinder sind im Norden in nur zwei Wochen beim Baden ums Leben gekommen. Landesregierung und Lebensretter warnen eindringlich vor den Gefahren. Diese lauern vorwiegend in Binnengewässern.

Kiel | Strömungen in Flüssen, gesundheitsgefährdende Temperaturschwankungen in Seen, plötzliche Tiefenunterschiede in Kiesgruben, schlechte Schwimmfertigkeiten, Selbstüberschätzung – beim Baden lauern viele Gefahren. Nach mehreren tödlichen Unfällen in den vergangenen Tagen riefen Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und die Lebensrettu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.