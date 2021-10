ÖPNV in Schleswig-Holstein : Verkehrswende im Kleinen: In Hürup hält der Bus jetzt stündlich

Ein engagierter Dorfverein in Angeln hat es geschafft, ganz verschiedene Verkehrsangebote in die Stadt zu verbessern.

Hürup | In Hürup haben sie etwas geschafft, worum sie manches Dorf beneiden dürfte. Seit Juli hält der Autokraft-Bus in der Gemeinde in Angeln auf der Fahrt zum zehn Kilometer entfernten Flensburger Zob stündlich – immerhin von 7 bis 20 Uhr kommen abwechselnd die Linie 840 aus Sörup/Satrup oder die 820 aus Langballig. Weiterlesen: Trotz Rückgang der Fahrgä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.