In SH und MV : Verdi: Sana-Kliniken planen Massenentlassung von Service-Mitarbeitern

Laut Verdi Nord sind alle Standorte in Schleswig-Holstein betroffen. Das Unternehmen schweigt bislang zu den Plänen.

Kiel | Die Sana Kliniken wollen zahlreiche Service-Mitarbeiter an den Krankenhausstandorten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern entlassen. Das teilt Verdi Nord in einer Pressemitteilung mit. Wie viele Beschäftigte an den Standorten tatsächlich entlassen werden, steht noch nicht fest. Das Unternehmen schweigt dazu noch. Die Gewerkschaft spricht j...

