Ligabetrieb im Norden : Weiterspielen oder stoppen? Sportverbände entscheiden unterschiedlich

Einige Sportverbände im Norden haben angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage schon eine Unterbrechung des Ligabetriebs beschlossen. Andere warten noch ab.

Hamburg | In Niedersachsen und Bremen wollten die Basketballer und Handballer nicht mehr auf die politischen Entscheidungen in dieser Woche warten. Sie reagierten auf die steigenden Corona-Infektionszahlen und stellten ihren Spielbetrieb vorerst ein. In Hamburg und Schleswig-Holstein gibt es bislang (noch) keine Entscheidungen in diese Richtung. Einschätzung...

