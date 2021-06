Freizeittipps zum Ferienbeginn : Spaß und Abenteuer: Das können Kinder in den Ferien in SH erleben

Sechs Wochen Erholung stehen nun den Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein bevor. Doch bei dem einen oder anderen dürfte mit dieser temporären Freiheit die Frage aufkommen, was man mit all der Zeit anstellen kann.

Flensburg | Juhu, endlich Ferien! Für die Daheimbleiber gibt es zahlreiche Angebote in Schleswig-Holstein, die es in dem nördlichsten Bundesland zu entdecken gibt. Shz.de hat ein Veranstaltungstipps-Spezial für die großen Ferien gemacht und Ideen für die ganze Familie und Kinder gesammelt. Doch Vorsicht: bei all dem Angebot könnte es zu Freizeit-Stress kommen! ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.