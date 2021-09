Exkursionen und Präsentationen : Tag des Geotops in SH: Diese Veranstaltungen stehen rund um den 19. September an

Am 19. September findet in diesem Jahr der Tag des Geotops statt. An den verschiedensten Orten in Schleswig-Holstein werden rund um diesen Tag Erkundungstouren zu Steinbrüchen oder historischen Bergwerken angeboten.

Plön/Lübeck/Mölln/Sylt/Stolpe | In ganz Deutschland werden von den Geologischen Diensten der jeweiligen Bundesländer, Universitäten, Museen und weiteren Fachleuten am Tag des Geotops Exkursionen, Führungen und Präsentationen zu geowissenschaftlichen Themen angeboten. Auch in Schleswig-Holstein werden vom 18. bis zum 20. September daher an mehreren Orten erdgeschichtlich bedeutsam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.