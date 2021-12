Präsidentin am OLG Schleswig : Uta Fölster im Interview: Schleswig-Holsteins oberste Richterin geht in Ruhestand

Uta Fölster, als langjährige Präsidentin des Oberlandesgerichts Schleswig-Holsteins oberste Richterin im Land, geht an diesem Mittwoch in Ruhestand.

Schleswig | Frau Fölster, Sie waren vor Ihrer langen Schleswiger Zeit als Präsidentin des Oberlandesgerichts unter anderem in Berlin und beim Bundesverfassungsgericht. Welches war Ihre liebste Station? Lieb waren mir alle, am meisten geprägt hat mich die Zeit in Karlsruhe: Mitzuerleben, wie 16 wirklich kluge Richterinnen und Richter um Entscheidungen ringen, d...

