Am Standort Kiel : Uniklinik SH behandelt junge Krebspatienten aus der Ukraine

Auch die Hilfsaktion, mit der Menschen in der Ukraine gezielt mit medizinischen Gütern versorgt werden sollen, läuft weiterhin. Bisher wurden 243.000 Euro gesammelt.

Kiel/Lübeck | Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein versorgt derzeit in Kiel zwei an Krebs erkrankte Kinder aus der Ukraine, die in ihrer Heimat nicht mehr behandelt werden konnten. An dem Klinikum haben mittlerweile auch 17 Pflegekräfte aus der Ukraine, die sich vor Kriegsausbruch beworben hatten, ihre Stelle angetreten, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch...

