Umfrage des Tages : Sturmtief „Nadia“ in SH: Zwischen „bisschen Wind“ und Naturschauspiel

In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie „Nadia“ erlebt haben. Fanden Sie das Ganze eher harmlos oder hatten Sie Angst?

Schleswig-Holstein | Wer am Wochenende in Schleswig-Holstein vor die Tür musste oder wollte, konnte sich ihm nicht entziehen. Sturmtief „Nadia“ hielt mit Windgeschwindigkeiten bis zu 127 km/h auf der Nordsee-Hallig Hooge nicht zur zahlreiche Einsatzkräfte in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg auf Trab, sondern lockte auch viele Schaulustige an die Küsten des nördlichsten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.